鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)目標價調降至172.5元，幅度約4.17%

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對美利達(9914-TW)提出目標價估值：中位數由180元下修至172.5元，調降幅度4.17%。其中最高估值250元，最低估值140元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予美利達(9914-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立10位、保守悲觀3位。

美利達(9914-TW)今(16日)收盤價為158元。近5日股價下跌8.82%，相關其他類指數近5日下跌4.35%，台灣加權指數下跌2.72%，短期股價無明顯表現。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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