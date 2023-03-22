台北國際自行車展今開展 以韌性供應鏈、數位化等爲主軸

「2023 年台北國際自行車展」今 (22) 日在南港展覽館登場，包括巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW)、桂盟 (5306-TW) 及速聯（SRAM）、SHIMANO 等國際大廠都共襄盛舉，以韌性供應鏈、數位鏈結、創新風格、騎行生活及永續共好等 5 大主題構築展覽。

「2023 年台北國際自行車展」共吸引國內外 850 家業者參展，使用 3050 個攤位，同時，線上展也吸引 206 家國外業者參與，電動輔助自行車爲本次展出的焦點。

外貿協會董事長黃志芳指出，今年度展覽為邊境解封後實體展覽首度迎接國際買主回歸，兩展合計已有超過 90 國、4000 名國際買主預先登錄觀展，預計可較去年成長數倍的商機。

貿協統計數據顯示，2022 年全年自行車整車出口量受到全球去庫存化的影響小幅衰退，達 194.4 萬輛，年減 1.65%，但因單價提高，整車出口值達 16.17 億美元，年增 23%，平均單價上升至 827.73 美元，自行車的整車出口國前三名分別是美國、荷蘭、英國。

電動輔助自行車市場表現亮眼，價量齊升，2022 年出口量已突破百萬台，由 2021 年的 98.8 萬台成長至 103.7 萬台，年增 4.97%，出口值達 15.53 億元，年增 18.08%，平均單價達 1097.48 美元，年增 12.49%。

電動自行車外銷北美及歐盟占電動自行車整體出口量高達約 86%，前 5 大出口國分別是荷蘭、美國、德國、英國及法國，其中，法國、義大利及捷克對電動自行車的需求持續攀升，出口量成長皆突破 100%，顯見電動輔助自行車，近年來已成為推升自行車產業成長的最大動能。