鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估上修至15.06元，預估目標價為160元

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對欣興(3037-TW)做出2023年EPS預估：中位數由15.06元上修至15.06元，其中最高估值20.3元，最低估值11.06元，預估目標價為160元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|20.3
|25.1
|28.3
|最低值
|11.06
|12.06
|21.93
|平均值
|15.12
|18.97
|26.16
|中位數
|15.06
|19.41
|28.25
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|155,901,080
|174,039,810
|191,179,000
|最低值
|118,566,000
|133,269,080
|153,207,380
|平均值
|133,356,710
|153,664,400
|176,595,570
|中位數
|131,776,260
|150,667,000
|185,400,350
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|20.08
|8.98
|3.74
|2.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|140,489,172
|104,562,747
|87,892,821
|82,535,553
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。