〈台股盤後〉大盤量縮整理中 由業績股探頭喊衝 收高25.73點

台股今 (7) 日多方攻勢以 IC 設計、記憶體、軍工及綠能爲焦點，集中市場加權股價指數開高走低，成交量能萎縮到 1756.48 億元，終場大盤收在 15836.5 點，較昨日小漲 25.73 點或 0.16%，但周線收黑，下跌 31.56 點。市場專家指出，節後量能萎縮應可視為常態，而台股目前則處於上有壓、下有撐的高檔壓縮整理。

外資及投信買盤縮手並轉賣，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，就技術線型來看，台股仍有下行修正的空間。

不過，在各上市櫃公司陸續發布最新營收數據的同時，業績亮麗的個股也在今天盤中成為資金強勢追逐的個股，如 3 月營收跳躍創新高的個股材料 - KY(4763-TW) 及茂順 (9942-TW) 收漲停，自行車廠明係 (6804-TW) 第一季營收以 8.84 億元改寫歷史次高，年增 31.14%，盤中也以 63.8 元創新天價。

台北股市 7 日集中市場加權股價指數早盤開在 15856.19 點，最低 15811.19 點，最高爲 15877.99 點，收盤指數收在 15836.5 點，較昨日小漲 25.73 點或 0.16%，市場成交值則萎縮爲 1756.48 億元。

台股大盤今日主要台積電 (2330-TW) 尾盤拉升上漲，終場上漲 1 元或 0.19%，收 531 元，而聯發科 (2454-TW) 收盤下跌 4 元或 0.53%，收在 749 元。

而蘋果概念股方面，鴻海 (2317-TW) 下跌 0.5 元或 0.48%，收 103 元，13 日將召開法人說明會的大立光 (3008-TW) 收盤下跌 15 元或 0.7%，收 2135 元。

貨櫃航運股方面全面走高，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 股價同步收漲，漲幅並都在 2%。

同時，ABF 載板類股收盤漲跌互見，欣興 (3037-TW) 上漲 0.5 元，收在 144.5 元、南電 (8046-TW) 及景碩 (3189-TW) 收盤均下跌。此外，記憶體族群包括華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW) 在韓國三星宣布減產的消息下，刺激盤中股價走高。