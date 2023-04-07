鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估下修至4.81元，預估目標價為91元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對台塑(1301-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.92元下修至4.81元，其中最高估值7.55元，最低估值3.03元，預估目標價為91元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7.55
|8.48
|8.55
|最低值
|3.03
|3.94
|8.55
|平均值
|4.74
|6.32
|8.55
|中位數
|4.81
|6.45
|8.55
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|236,838,000
|270,480,000
|256,196,180
|最低值
|170,618,090
|170,604,000
|256,196,180
|平均值
|218,786,400
|226,145,190
|256,196,180
|中位數
|228,373,000
|230,290,000
|256,196,180
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|5.68
|11.21
|3.15
|5.86
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|251,647,354
|273,598,301
|185,813,405
|207,848,572
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。