台股挫逾百點險守15700點 三大法人賣超41.43億元 外資連2賣

台股今 (28) 日震盪走低，雖然金融股強力撐盤，但電子權值股湧現賣壓，尤其半導體族群普遍遭調節，加權指數一度跌至 15685 點，終場下跌 128.83 點，收在 15701.48 點，失守 5 日線。三大法人合計賣超 41.43 億元，外資連 2 賣。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資持續賣超 20.69 億元；投信轉為小買 0.37 億元；自營商與外資同調，賣超 21.11 億元。三大法人合計賣超 41.43 億元。

主要電子權值股方面，台積電 (2330-TW) 今天再度湧現賣壓，終場下跌逾 1%，收 525 元；晶圓代工廠聯電 (2303-TW)、IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 同步下挫超過 1%；此外，大立光 (3008-TW)、瑞昱 (2379-TW)、欣興 (3037-TW)、聯詠 (3034-TW) 等大型股賣壓都相當沉重。

金融股今天表現有撐，彰銀 (2801-TW) 法說會表態不動用資本公積配息，並直言「原則上股利不會比去年差」，帶動股價收漲，此外，國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW)、中信金 (2891-TW)、元大金 (2885-TW) 等皆在盤上表現。

台塑四寶方面，台塑 (1301-TW)、台塑化 (6505-TW)、台化 (1326-TW) 力守平盤之上，帶動上市塑膠類股指數逆勢收紅，台聚家族獲得買盤追捧，台聚 (1304-TW) 股價勁揚超過 3%，台達化 (1309-TW) 也有 1% 的漲幅。

觀光股在普發現金 6000 元題材加持下，今天仍為多頭指標之一，國內旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 強漲逾半根停板，燦星旅 (2719-TW)、山富 (2743-TW) 同步走揚，餐飲股王品 (2727-TW)、瓦城 (2729-TW)、六角 (2732-TW) 都表現不俗。

中國車廠削價競爭，車用半導體市場驚傳砍單殺價，台灣相關供應鏈出貨動能恐受影響，矽力 * - KY(6415-TW) 今天股價一路走低，終場大跌逾 5%，失守 500 元大關，鴻海轉投資富鼎 (8261-TW) 與華新麗華集團旗下新唐 (4919-TW) 賣壓也偏重。

法人指出，近來國際銀行業危機暫時緩解，但清明長假來臨，外資操作轉趨保守，大幅度加碼意願較低，投資人除了可留意近期季底作帳行情，也可關注具話題的軍工概念股、觀光股與 AI 伺服器相關題材。