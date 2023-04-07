鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至3.35元，預估目標價為69元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對南亞(1303-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.46元下修至3.35元，其中最高估值4.77元，最低估值2.53元，預估目標價為69元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.77
|5.58
|6.11
|最低值
|2.53
|3.82
|6.11
|平均值
|3.51
|4.71
|6.11
|中位數
|3.35
|4.61
|6.11
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|428,301,880
|436,867,910
|358,310,960
|最低值
|272,940,000
|338,313,000
|358,310,960
|平均值
|342,565,450
|372,597,910
|358,310,960
|中位數
|333,795,920
|363,917,000
|358,310,960
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.05
|10.25
|3.24
|2.91
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|355,183,300
|411,670,391
|273,353,806
|286,303,059
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。