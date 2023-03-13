南亞響應植樹節號召千名員工 植樹創造1.34萬公斤儲碳量

台塑企業旗下南亞 (1303-TW) 響應 3 月 12 日植樹節，在台塑楊梅有機生態農場舉辦「千人種樹、後人乘涼」系列活動，預計四場活動中號召旗下千名員工種樹減碳，預估本次植樹活動，可創造 1.34 萬公斤的儲碳量。

南亞執行副總施宗岳表示，今年在台塑楊梅有機生態農場舉辦不是新的構想，而是台塑企業在這片土地上已造林 20 餘年的成果，此面積達 39 公頃的農場，其中 20 公頃自 2002 年便開始造林，約種 3 萬棵樹，造就此處豐富的生物多樣性，該農場是源於當時創辦人所擘畫的綠色有機願景，期望透過廚餘零掩埋、零焚化，繼而解決土壤酸化的問題。

施宗岳表示，此次植樹活動也考量楊梅地區獨特的紅土、氣候條件，再搭配儲碳量高的原生樹種，決定使用光蠟樹、台灣櫸及楓香三種樹苗。

施宗岳表示，植樹活動也受到員工熱烈響應，許多員工都攜家帶眷參加，期望透過「植樹家庭日」互動、植樹，讓員工學習環境教育知識，同時也集結眾人的力量，共同守護大自然。

施宗岳表示，此次特別委託企業旗下台朔環保科技公司，活動結束後持續照護並且監測樹苗，相信台塑企業的有機農業專家能讓這些樹苗健康成長百年樹人，讓南亞公司的 ESG 精神長久的傳承。