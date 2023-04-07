鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估下修至10.47元，預估目標價為230元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對致茂(2360-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.82元下修至10.47元，其中最高估值13.12元，最低估值9.16元，預估目標價為230元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|13.12
|14.44
|12.83
|最低值
|9.16
|10.68
|12.17
|平均值
|10.83
|12.23
|12.5
|中位數
|10.47
|11.97
|12.5
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|23,726,410
|26,193,000
|27,367,570
|最低值
|21,285,000
|22,930,000
|26,519,890
|平均值
|22,537,430
|24,692,350
|26,943,730
|中位數
|22,559,720
|24,720,450
|26,943,730
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|12.14
|9.96
|5.56
|4.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|22,067,242
|17,584,023
|15,532,543
|13,909,634
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。