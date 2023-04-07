鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估下修至10.47元，預估目標價為230元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對致茂(2360-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.82元下修至10.47元，其中最高估值13.12元，最低估值9.16元，預估目標價為230元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 13.12 14.44 12.83
最低值 9.16 10.68 12.17
平均值 10.83 12.23 12.5
中位數 10.47 11.97 12.5

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 23,726,410 26,193,000 27,367,570
最低值 21,285,000 22,930,000 26,519,890
平均值 22,537,430 24,692,350 26,943,730
中位數 22,559,720 24,720,450 26,943,730

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 12.14 9.96 5.56 4.48
營業收入
(單位：新台幣千元)		 22,067,242 17,584,023 15,532,543 13,909,634

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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