鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至9.39元，預估目標價為210.5元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.5元下修至9.39元，其中最高估值11.52元，最低估值7.52元，預估目標價為210.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|11.52
|13.5
|12.15
|最低值
|7.52
|9.13
|12.15
|平均值
|9.33
|10.63
|12.15
|中位數
|9.39
|10.49
|12.15
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|109,244,000
|121,091,000
|125,848,960
|最低值
|90,392,000
|99,836,000
|125,848,960
|平均值
|99,405,790
|108,931,980
|125,848,960
|中位數
|99,361,000
|108,309,370
|125,848,960
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.3
|5.15
|5.53
|8.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|95,902,924
|70,349,864
|68,959,738
|73,930,081
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。