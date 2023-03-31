鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估上修至9.39元，預估目標價為210.5元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.39元上修至9.39元，其中最高估值11.52元，最低估值7.52元，預估目標價為210.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 11.52 13.5 12.15
最低值 7.52 9.13 12.15
平均值 9.34 10.68 12.15
中位數 9.39 10.67 12.15

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 109,244,000 121,091,000 125,848,960
最低值 90,392,000 99,836,000 125,848,960
平均值 99,659,900 109,092,530 125,848,960
中位數 100,077,000 108,769,750 125,848,960

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 10.3 5.15 5.53 8.48
營業收入
(單位：新台幣千元)		 95,902,924 70,349,864 68,959,738 73,930,081

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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