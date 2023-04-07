拒絕高齡悲歌！不是有錢人也要認識的信託！

很多人認為「信託」是有錢人在做的事，但是現在因醫學的進步，人類壽命不斷延長。有人說「有準備的長壽是福氣，沒有準備的長壽是詛咒。」若是沒準備就會出現長壽的風險，加上少子化，要期待政府或是別人可以支援自己的老後生活，不如自己先規劃，所以信託並不是有錢人在做，而是你我都可以計畫的！

信託是什麼？

信託是指一種法律安排，其中一個人（託管人或受託人）持有資產或財產，以代表另一個人或一個群體（受益人），並根據法律文件或信託協議的規定管理和運用這些資產或財產。通常用於保護資產、管理財產、轉移資產、遺產規劃、慈善捐贈、退休計劃等方面。

託管人是一個專業的法律實體，例如銀行、信託公司或律師事務所，他們負責管理和保護信託財產，確保按照受託人和受益人之間的協議進行。因此信託的優點是可以保障資產、保護隱私、節稅、遺產規劃、慈善捐贈等，也可以用於經濟和財務管理。

信託有哪些服務？

簡單來說就是一站式服務，對很多人來說出去外面辦事沒什麼很簡單，但對一般年長者來說這就不是簡單的事了，出門行動不方便、路途上的危機，以及機器操作等等都是個不方便，因此信託可以有一站式服務來協助客戶支付相關的費用。對於使用者來說，以下的信託項目是最適合退休規劃：

▪投資理財

委託的財產，運用在：投資標的、方式、金額、條件、期間… 等具體特定的運用指示，由受託人依該運用指示管理或處分信託財產，只要是符合主管機關規定之境外基金、外國股票、外國債券、境外結構型商品及外國指數股票型基金等，還有國內券商發行之結構型商品、及股票、指數股票型基金等均為可選擇標的。

▪以房養老

通常有三種不動產 + 信託的功能組合，包括：賣房養老、以房養老、留房養老

▪保險信託

可將保險公司交付的滿期金、失能、長照或重大傷病等保險給付金額轉為安養服務，由受託銀行定期支付生活費給自己，也可以用於支付醫療照護、安養機構等相關費用，可提供更完善的退休規畫、醫療長照、財富傳承等服務，委託人透過信託契約，與保險公司約定在保險契約上做批註，載明一旦發生保險理賠，理賠金將撥到信託專戶內，避免保險金被侵占及防詐騙。

總結而言，信託是目前高齡社會的大家可以去了解與研究，目前國內許多銀行都有提供信託業務，也因高齡少子化，不少的晚年悲歌、下流老人浮出檯面，而我們更應該借鏡別人的情況，並提前回頭幫自己做準備。信託可以放大我們的退休金，又可以避免自己不懂市場，辛苦錢不見，也不用看到子女爭產、稅賦等等的晚年悲哀。

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