公股銀搶外幣資金 美元短天期優存利率4%起跳

銀行拚外幣放款拉高利差，續推美元優存吸金，包括一銀、華銀都有類似方案，主打短天期年利率 4% 起跳，提供資金短期停泊處。

第一銀行的「美樂百分百」即日起到 4 月 28 日止，提供 100 天期年息 4.5% 的新資金專案優利，相較同檔期 3 個月期牌告利率 3.35% 高出 1.15 個百分點；以臨櫃起存額 10 萬美元為例，承作本專案相較牌告利率將可再多領取利息 319 美元，以匯率換算後將近新台幣 1 萬元，如果以新台幣換匯還可再省匯率新台幣 3000 元。

一銀表示，「美樂百分百」專案可選擇網路操作或臨櫃辦理，其中透過網路操作者必須以新台幣扣款轉存美元，起存門檻為 1 萬美元；選擇臨櫃辦理者，則換匯資金必須是以新資金匯入，但單筆存款門檻 10 萬美元；另外，以新台幣換匯承作本專案，不論臨櫃或網路，都可享有匯率減碼 3 分優惠。

除此，一銀客戶也可利用帳戶既有的美元存款，以網路或行動銀行承作「數位 e 指」外幣優利定存方案，起存門檻為 3000 美元，其中 1 個月期年利率 3.73%、3 個月期年利率 3.93%。

華南銀行自 2 月起陸續推出各天期美元優利定存專案後，再度限時加碼推出「OBU 美元優利定存專案」，年利率最高可達 4.75%，滿足 OBU 客戶長短天期的資金配置需求。

華銀原先已針對國內客戶推出 3 個月、6 個月、9 個月及 1 年期美元優利定存專案，此次再對 OBU 客戶推出「OBU 美元優利定存專案」，比照先前推出美元優利定存專案，讓 OBU 客戶也可享有優惠美元定期存款利率，提供客戶更有彈性的選擇。

華銀表示，OBU 客戶只要是新匯入資金，存滿 1 萬美元，即可享 3 個月期年利 4.05%、6 個月期年利 4.25%、9 個月期年利 4.50% 及 12 個月期年利 4.75% 共四種美元優利定存方案，專案活動到 4 月 30 日止。

