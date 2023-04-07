普發6000元放大術！一招轉換財富大確幸

政府去年超徵稅收，決定還諸於民，將全民普發 6000 元現金，拿到這筆錢後，該怎麼運用最有效呢？不妨透過智能理財平台，定期定額買基金，讓小錢也能發揮大作用。

股神投資法學起來！

股神巴菲特以 100 美元起家，戰勝一次又一次的股市巨浪，讓錢滾錢，最終賺進上千億美元資產，而被全球投資人視為「史上最偉大的投資家」。歸納他的投資致勝之道有兩大心法：危機入市及長期投資。

2008 年金融海嘯之際，多數投資人因為恐慌而大砍股票，然而，巴菲特卻是十分淡定，不跟隨市場起舞，反而危機入市，正如他所說，「別人恐懼時，我貪婪」。他趁機撿便宜，大舉投資 30 億美元買進奇異 (GE) 公司股票，2017 年才出脫奇異持股，獲利高達 10 億美元。

他曾將投資比喻為滾雪球，只要找到夠長的坡道及夠濕的雪，雪球就能越滾越大。夠長的坡道是指投資時間，越早開始，越能享受複利效果；夠濕的雪則是代表投資報酬率，找到不會過乾、也不會太濕的雪，滾動過程中，就能慢慢讓雪球長大。

定期定額搭配智能投資 讓雪球越滾越大

事實上，小資族也能運用滾雪球理論，讓財富越積越多，舉例來說，政府普發的 6000 元現金，如果選擇不花掉，而是拿來投資，會有什麼效果呢？

以 72 法則來計算，假設年化報酬率為 8%，9 年後，資產會倍增；若是年化報酬率提高至 12%，則縮短至 6 年的時間，資產即可翻倍。千萬別以為這點錢不算甚麼，長期滴水穿石之下，終能磨成針。

不管是普發的 6000 元現金，還是每年的年終獎金、績效獎金、業務獎金，甚至是中樂透小獎，通通都存起來，再透過定期定額搭配智能理財平台的方式，雪球將會越滾越大。

這樣的理財術，優點有二，首先是分批投資，可以降低風險：投資市場總是驚滔駭浪不斷，以定期定額方式，除了自動扣款、手續簡便之外，更重要的是，只要可以長期堅持，將有助於成本之降低，得以享受微笑曲線成果。

其次，運用智能理財平台，執行紀律投資更容易：近來最熱門的話題，莫過於聊天機器人 ChatGPT，可以聊天、寫作、解決疑難雜症，而風靡全球。事實上，AI 人工智慧運用相當多元化，就連投資理財也能仰賴機器人，減少人為判斷失準，增加勝率。因為智能理財平台猶如自動導航，可以發揮趨吉避凶的作用。

舉例來說，新光銀行智能理財平台具有客製化、24 小時監測市場、再平衡通知等三大特色，有助於投資人執行紀律投資，避免犯下追高殺低的投資大忌。同時，投資人也不用花太多時間看盤，只要市場有異動，偏離自己設定的投資目標，客戶便會收到再平衡通知，得以適時做出是否調整投資組合的決定。

投資市場總是詭譎變化多端，尤其是近年來黑天鵝、灰犀牛事件不斷，市場如坐雲霄飛車已是家常便飯。因此，為了避免做出不理性的投資決策，藉由智能理財平台正可以降低人為失誤，又能保有生活品質，一舉兩得，何樂而不為！

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