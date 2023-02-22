美俄鬧彆扭助長美元身價 土洋銀行優存年息最高衝5%

美俄關係緊張，促使資金回流美元避險，美元指數站上 104，銀行也趁勢推出美元優存蓄積資金，目前銀行推出的美元優存主打短天期、存款年利率約落在 3%~5% 區間，適合有短期資金停泊需求的民眾。

俄羅斯總統普丁宣布退出美俄協議，並揚言將恢復核試爆訴求，消息一出嚇壞資金從股市抽腿，並轉進美元尋求庇護，推升美元指數站上 104 關卡，在市場對於聯準會升息預期尚未降溫的前提下，美元資產仍深受投資人的青睞。

目前包括渣打、星展、合庫、一銀、華銀及彰銀都有美元優存方案，存款天期平均約 3 到 6 個月期，利率則落在 3%~5% 區間。大致來說，外銀主要鎖定財管客戶，因此起存門檻也較高，本土銀行則相對親民，部分銀行起存門檻約 1000 美元左右。

渣打銀行的「玉兔迎春」美元活存年息最高可根據牌告利率加碼 5%，即日起到 3 月 31 日止，當月活存新增資金滿 5 萬美元，年利率可依據牌告利率加碼 4.38%；新增資金滿 10 萬美元年利率加碼 4.68%。

此外，渣打全新優先私人理財貴賓戶，當月活存新增資金滿 5 萬美元，加碼額度最高可達 4.7%；當月活存新增資金滿 10 萬美元，加碼額度最高可達 5%。

渣打銀行說明，加碼計息期間是以登錄當月起 3 個月計算，例如存戶在 2 月登錄者，則加碼至 4 月底，如果是 3 月登錄者，則將加碼至 5 月底。

星展的美元優存鎖定財管客戶，包括星展豐盛理財客戶與星展豐盛私人客戶，單筆存滿 2 萬美元，可享 3 個月期 4.5%、6 個月期 4.6%。

合庫銀的美元優存則是主打網路承作，存戶必須透過個人網銀、行動網銀 APP 以外幣數位帳戶承作，最晚須在 2 月 24 日以新台幣結購或自他行匯入新資金，每人存款上限 1000 美元，即可享有 7 天期年利率 13.14% 的優惠利率。

華銀的美元優存則是同時鎖定個人戶與中小企業戶，但前提是必須臨櫃以新台幣結購或以自他行匯入的新資金，個人戶存滿 3000 美元、中小企業戶存滿 1 萬美元，可享 3 個月期年利率 4.05%、6 個月期年利率 4.25%。

彰銀的美元優存同樣限定須以新資金承作，包括國內分行客戶、OBU 客戶。單筆存滿 1000 美元，可享 3 個月期 3.38%、6 個月期 3.70%、1 年期 3.90%。

一銀的美元優存限定須以行動網銀、APP 等通路承作，不限新舊資金，單筆存滿 1688 美元，可享 1 個月期 3.88%；存滿 3000 美元，可享 3 個月期 3.88%。



