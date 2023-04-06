巴克萊重申了對國際股票「增持」評級 策略師：美股表現不如歐股

巴克萊 (Barclays) 股票策略師近日重申了對國際股票「增持」評級，並表示國際股與美股相比更具吸引力。

巴克萊股票策略師在一份給客戶的報告中寫道，歐洲股票仍比美股更加便宜，並且交易並不那麼擁擠。此外，如今估值更高的美股獲利表現開始減弱。自第三季以來，歐股的表現比美股高出了 450 個基點。

策略師說道：「歐洲地區更多地受益於中國的成長趨勢，但相對來說銀行業風險也更高。如果市場對銀行業的信心沒有恢復，也將成為一個風險。」

策略師們也重申了對英國股票、新興市場和中國股票「增持」的評級，對於日本股票則評論為「面臨越來越大的政策不確定性」。

針對產業而言，巴克萊建議投資人增持科技、必需品和能源類股，同時減持公用事業、工業和房地產類股。

「我們認為，現在就認定利率波動性永遠消失還為時尚早，有鑑於估值差距仍然很高，合理平衡價值 / 成長股是必要的。」策略師說道。

根據研究機構 DataTrek Research 先前的數據顯示，今年第一季國際股市的表現普遍優於美股，並且與美股脫鉤的程度達到不尋常的水準。

Colas 說道：「低於平均水準的相關性和正回報，通常會吸引機構資金流入，因此我們預計第二季開始時，非美股的表現將繼續優於美股。」