電視面板4月報價估上漲 顯示器、筆電持穩

研調機構集邦 (TrendForce) 公布 4 月上旬面板報價，在面板廠持續嚴控稼動率及中國備貨動能轉強下，電視面板 4 月報價續漲，而顯示器與筆電面板報價則持續呈現持平。

TrendForce 研究副總范博毓表示，電視面板價格在 4 月份續漲的趨勢依然持續，不過，目前一二線品牌客戶脫鉤的狀況比較明顯，二線品牌客戶因為議價能力較弱，大部分都必須接受漲價，一線品牌客戶則多半仍存有些許議價的空間。

但整體而言，電視面板產品全尺寸整體漲價態勢不變，目前預期 4 月份全月份 32 吋漲 1 塊，43 吋漲 3 塊，50 吋漲 6 塊，55 吋漲 7 塊，65 吋漲 13 塊，75 吋漲 10 塊。

顯示器面板則自 3 月已經陸續止跌持平，雖然近期商務機種需求仍不佳，但消費性機種需求，特別針對部分高階電競規格的需求近期有轉強的跡象，因此預期本月顯示器面板全尺寸應該也是維持在持平態勢。

而筆電面板需求在進入第二季後，一線品牌客戶在庫存去化仍緩慢的壓力下，對未來一個季度的需求展望仍然保守，壓抑面板廠想要拉抬價格的想法。

目前預期筆電面板 4 月份全月的價格仍維持在持平的態勢，後續價格能否調漲的關鍵仍須看需求是否開始顯著增強。