〈中經院發布PMI〉3月再次轉緊縮 惟未來半年指標創近1年高點

中華經濟研究院今 (6) 日公布 3 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) ，中斷 1 個月擴張，再次轉為緊縮，指數回跌 4.1 個百分點至 47.3%；而製造業未來六個月展望指數雖呈現連 11 個月緊縮，惟指數續揚 1.5 個百分點至 46.2%，不僅連 4 月回升，也創去年 5 月以來新高，反映製造業期待未來半年景氣築底的反彈契機。

中經院說明，過往 3 月是年後拉貨補庫存旺季，但今年年後拉貨效果部分提前於 2 月反映，再加上 3 月爆發美國銀行流動性風險，衝擊原物料價格報價和需求預期。

3 月 PMI 五項組成指標中，新增訂單、人力僱用呈現緊縮，生產持續擴張，供應商交貨時間下降，存貨轉為緊縮。

從不同產業別來看，3 月有三大產業持續回報 PMI 擴張，依擴張速度為基礎原物料產業 (56.5%)、食品暨紡織產業 (53.0%) 和化學暨生技醫療產業 (50.8%)，電力暨機械設備產業 (47.7%)、電子暨光學產業 (48.9%) 則持續回報 PMI 緊縮，而交通工具產業 (50.0%) 已連 2 個月回報 PMI 為持平。

對於未來半年，六大產業有五大產業回報未來六個月展望緊縮，依緊縮速度排序為食品暨紡織產業 (38.9%)、交通工具產業 (39.1%)、電力暨機械設備產業 (45.3%)、電子暨光學產業 (45.5%) 和基礎原物料產業 (48.8%)，僅化學暨生技醫療產業 (52.6%) 連 2 個月回報擴張。