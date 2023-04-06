市場需求急 材料-KY首季15.61億元連四季創新高 年增99%

國際市場醋片及絲束報價維持在高檔，持續擴產的材料 - KY(4763-TW) 去 (2022) 年第四季單季營收 12.3 億元，爲連續三季改寫歷史新高，材料 - KY 今 (6) 日公布最新營收，2023 年第一季營收以 15.61 億元續創新高，季增 26.94%，年增 99.42%，材料 - KY 在客戶需求急切之下，4 月還有 4000 噸的絲束新產能將開出。

材料 - KY 的 2023 年 3 月營收爲 6.7 億元，月增 46.03%，再創新高，年增 99.2%，首季營收也以 15.61 億元續創新高。

材料 - KY 已取得全球四大煙草公司訂單，除報價上漲外，也加開產能因應需求，預計 2023 年絲束產能將倍增，同時也已獲 2000 噸高價長約訂單，爲今年開出的新產能取得部分保障。預估 2023 年營收可望超越 57 億元。

材料 - KY 生產的絲束爲香菸濾嘴等應用，2022 年完成 3000 噸產能擴充，2023 年更將再擴充 1.7 萬噸，總產能提升到 3.6 萬噸，也就是說，到今年 4 月，材料 - KY 的絲束產能較去年同期提升幅度達到 100%。依產品組合來看，2022 年絲束產品占營收比重約 63%，在產能及市場需求的推升之下，公司預估 2023 年的比重將再衝高至 70%。

材料 - KY 另預計於 2023 年 6 月完成上游 3000 噸醋片的產能擴充。

材料 - KY 在 2022 年營收 42.69 億元，創新高，毛利率 39.43%，年增 9.41 個百分點，稅後純益 12.5 億元，年增 2.5 倍，每股純益達 20.72 元。