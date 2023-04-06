〈台幣〉貶7.4分收30.528元探2周新低 聚焦美非農就業報告

台北股匯市連假後首個交易日，今 (6) 日上演齊挫走勢，新台幣兌美元匯率摜破 30.5 元關卡，終場貶值 7.4 分，收在 30.528 元，為 2 周以來的低點，台北及元太外匯市場總成交值 18.62 億美元。市場聚焦即將公布的美國非農就業數據。

新台幣兌美元今天以 30.5 元開盤，早盤一度回升至 30.46 元，但隨著美元買盤湧現，匯價最低來到 30.54 元，貶值 8.6 分，終場貶 7.4 分，收在 30.528 元，台北外匯市場成交值 11.86 億美元，元太外匯市場成交值 6.76 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數下跌 0.47%，日元強彈 1.35%，歐元升值 0.2%，越南盾、新加坡幣分別升值 0.1%、0.07%，韓元則重貶 1.3%，新台幣貶值 0.24%，人民幣也貶 0.09%，主要亞幣互有升貶。

台股今天震盪走弱，電子權值股湧現賣壓，大盤一度挫逾百點，不過，金融股逆勢走揚，生技、電信、軍工概念股也成為資金避風港，加權指數終場下跌 57.29 點，收在 15810.77 點，5、10 日線失而復得。外資反手賣超 63.2 億元，終止連 3 買，三大法人合計賣超 56.6 億元。

有「小非農」之稱的 ADP 就業數據意外爆冷，3 月企業就業人數僅新增 14.5 萬人，低於 2 月上修後的 26.1 萬人，也低於華爾街估計的 21 萬人，凸顯勞動力市場正在冷卻，美國經濟正在放緩。此外，美國最新非農就業、失業率數據將在 7 日出爐，美股 7 日耶穌受難日休市一天。