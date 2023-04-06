〈旅展促銷提前跑〉萬元有找機票來了！ 長榮航解封後首次參展

台北、台中春季旅展將陸續登場，長榮航 (2618-TW) 今 (6) 日表示，透過線上活動祭出春季 30 條航線限時優惠機票，有多達 10 餘條亞洲航線價格不到萬元，同時，也將參與 14 日開跑的 2023 ATTA 台中國際旅展，為解封後首次參展，積極為客運營運動能添熱度。

看準疫後出國需求快速轉強，長榮航此次線上旅展祭出桃園 - 宿霧航線 4,410 元起 (以下金額均未稅)；新開闢的桃園 - 克拉克 5,733 元起；桃園 - 新加坡 6,086 元起。

而桃園 - 香港只要 5,063 元起；至於將於 4 月 28 日恢復飛航的桃園 - 杭州航線，也給出 6,984 元起優惠。

另一方面，為慶賀疫後由高雄出發的多條航線恢復飛航或增班，5 月 1 日起復飛的高雄 - 福岡 10,302 元起，高雄 - 澳門 4,705 元起，高雄 - 首爾 8,556 元起。

對於長程航線，長榮航規劃 5 月 15 日起由每周 2 班增為 4 班的桃園 - 米蘭航線 26,190 元起；每天 2 班增為 3 班的桃園 - 舊金山優惠價 31,532 元起 (含稅)；每天提供 3 班飛航服務的桃園 - 洛杉磯 33,836 元起 (含稅)。

另外，長榮航表示，長榮大旅行家精選旅行社和長榮假期今年特別與星野集團合作，強打北海道和峇里島機加酒頂級自由行產品。

隨著需求暢旺，長榮航正加快增班腳步，法人看好，今年長榮航的客運業務有望超越疫情前的熱度，第三季有望衝上全年最高峰。