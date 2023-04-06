春季旅展將開跑 易飛網樂估業績增3倍

2023 台北國際春季旅展將於明 (7) 日起至 4 月 10 日登場，隨著國旅、出國需求均持續暢旺，可觀察到，今年不少中小地區旅行社加入參展，易飛網 (2734-TW) 最新指出，樂觀估今年銷售將較去年成長超過 3 倍。

易飛網說明，4 月為每年第二季銷售高峰，主要是因 4-6 月國內外皆有豐富的節慶，例如，國內有馬祖藍眼淚和澎湖花火節、國外則有泰國潑水節、日本賞櫻季等，尤其 4 月是預售暑假商品的熱門時段，不少消費者會搶在此時規劃家族旅遊、畢業旅行等多人行程。

易飛網統計，提前於 3 月底開跑的易飛網線上旅展限時搶購，已掀起一波強勁買氣，因此，在此次的展覽中，強打韓國團體行程、華航機票獨家全線折扣、全新小三通交通套券和自由行等，樂觀估今年旅展銷售年增將超過 3 倍。

除了出國觀光需求爆發，國內飯店龍頭業者晶華 (2707-TW) 指出，國際工具機展、國際自行車展、智慧城市論壇暨展覽等陸續開展，來台與會的國際商旅人數持續增加，有助拉抬淡季住房率。

寒舍 (2739-TW) 則表示，響應政府全民普發現金 6000 元政策，集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店和寒居酒店，即日起至 4 月 7 日推出寒舍 App 錢錢放大術專案，搶攻餐飲版圖，有助增添淡季營運新動能。