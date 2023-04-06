〈陸港盤後〉中國3月製造業、服務業PMI一降一升 A股市場走高

中國 A 股三大指數周四（6 日）收盤走高或持平，滬指持平，最新數據顯示，中國 3 月製造業和服務業景氣回升動能不均衡，服務業景氣持續升溫，連續第三個月處於擴張區間。

滬指周四收盤持平，報 3,312.63 點，深成指漲 0.06% 報 11,866.31 點，創業板指漲 0.2% 報 2,426.57 點，兩市成交額合計人民幣 1.1933 兆元。

半導體、晶片類股齊揚，CPO、工業母機、光刻膠、消費電子、創新藥等族群活躍，釀酒、物流、家居、食品飲料、金融、地產等類股齊跌。

香港恒生指數周四收盤漲 0.28%，恒生科技指數漲 0.1%。

據《財新網》周四報導，3 月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 57.8，較前月上升 2.8 個百分點，寫下 2020 年 11 月以來最高紀錄。

上月財新製造業採購經理指數（製造業 PMI）為 50.0，較 2 月下降 1.6 個百分點，落在榮枯線上。在服務業活動加速擴張情況下，財新綜合 PMI 上升 0.3 個百分點至 54.5。

最近幾周中國經濟回升顯現振奮人心的跡象，官方數據顯示，經濟活動加速升溫，且 3 月房屋銷售連續第二個月上升。 而今年經濟成長展望的關鍵，是家庭和企業信心是否能繼續回升，因為經濟復甦在很大程度上可能依賴就業、收入及需求持續改善。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，3 月製造業和服務業景氣回升動能出現分歧，服務業景氣持續回暖，製造業則降溫，顯示經濟回升基礎尚不牢固，內生增長動力不足。

王喆說，展望未來，經濟成長仍依賴內需，特別是居民消費。中國唯有千方百計夯實就業基礎、提高居民收入、改善市場預期，方能落實黨中央提出的恢復和擴大既定消費目標。

《彭博》經濟學家舒暢和朱懌則認為，中國政府解除嚴格封控措施，確實帶動經濟復甦，但景氣回升力道並不平均。 此外，舒暢和朱懌仍然認為中國經濟將回升，並超過官方設下的 5% 全年成長目標，但中國政府必須想辦法提振信心，家庭和企業似乎不太相信政府支持民營企業的宣示。