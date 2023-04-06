電子三雄無力 台股跌逾百點失守15800點關卡

美股三大指數皆墨，台股今 (6) 日開低走低，開盤下跌 29.99 點、以 15838.07 點開出後，在台積電 (2330-TW) 等電子權值股領跌下，開盤不到 30 分鐘跌點擴大至百點以上，低點下探 15733 點。

美國小非農數據 ADP 數據不如預期，美國貿易逆差擴大，市場再度被衰退陰霾籠罩，拖累美股三大指數收黑，僅道瓊指數逆勢微幅小漲，台股今天難逃跌勢攻擊，指數開盤後一路下探，失守 15800 點，在電子、金融走弱下開低走低，早盤跌點超過 120 點

觀察今天盤面僅航運、生技族群逆勢走揚，航運族群包括：龍德造船 (6753-TW)、裕民(2606-TW)、台船(2208-TW)、新興(2605-TW) 相對受青睞，盤中漲幅約 2%~4% 不等，四維航 (5608-TW)、台航(2617-TW)、中航(2612-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 盤中也有 1% 漲幅；貨櫃三雄長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW) 相對偏弱，早盤在平盤上下震盪。

金融股今天也成為資金調節標的，聯邦銀 (2838-TW) 大跌逾 2%，上海商銀 (5876-TW) 跌逾 1%，金控股中的國泰金 (2882-TW)、中信金(2891-TW)、新光金(2888-TW)、富邦金(2881-TW)、兆豐金(2886-TW)、台新金(2887-TW) 則在平盤下整理。

生技股中的台耀 (4746-TW) 逆勢大漲逾 4%，旭富 (4119-TW)、中化生(1762-TW)、北極星製藥 - KY(6550-TW)、美時(1795-TW) 也有 2% 以上漲幅，是少數資金追捧標的。