鉅亨投資雷達》別犯這些錯，定期定額更厲害

美國持續公布強於預期的經濟數據，讓聯準會沒辦法放鬆貨幣政策的同時，部分銀行卻又面臨倒閉風險，令所有人對於經濟會否陷入衰退爭論不休。在不確定性極高且各類資產價格波動度升高時，定期定額是最好的進場方式，而且只要避開以下幾個錯誤，可以讓定期定額的長期績效更亮眼。

1. 別浪費寶貴時間，越早開始定期定額越有利

資料來源：Bloomberg，採標普 500 指數，「鉅亨買基金」整理，資料期間：1927-2023。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

許多人因為每個月扣款金額只有幾千元，而小看了定期定額可能帶來的成果。以美國股市近 100 年的表現為例，任意一個月開始每月 3,000 元的扣款，15 年後累積資產平均可成長至 144 萬元，金額看起來好像不太起眼。但如果時間拉長至 35 或 45 年，累計資產平均將分別大幅增加至 1,461 萬元與 4,079 萬元，不再是能夠被小看的金額。不論是剛出社會或是孩子剛出生，都應該盡快為自己或小孩開啟定期定額扣款，才能利用時間優勢累積龐大財富。

2. 長期上漲的資產才適合定期定額

決定好要盡快開始定期定額投資後，下一步便是該如何挑選對的投資標的。想到長期投資，選多人第一反應一定是新興市場，認為更高的經濟成長率會轉化成更高的股市上漲動能，但實際上來看，新興市場股市長期表現不一定高於美國股市。從各主要股市都可取得資料的 1992 年底以來，每個月定期定額扣款 3,000 元至今，美國股市的累積資產將增加至 542 萬元，遠高於整體新興市場股市的 287 萬元。

美國雖然本身經濟成長率低於新興市場國家，但科技創新能力較強，企業善於應用新科技來增加生產力並進而提高企業獲利，加上美國不少企業也透過將商品銷售至新興市場國家來享受高經濟成長率的好處，美國股市是長期定期定額的好選擇。

資料來源：Bloomberg，除美國採標普 500、日本採日經 225 指數外，其餘皆為 MSCI 系列指數，「鉅亨買基金」整理，資料期間：1992-2023。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 別因為害怕或下跌就停扣

資料來源：Bloomberg，採標普 500 指數，「鉅亨買基金」整理，資料期間：1990-2023。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。恐慌定義為恐慌指數高於 27。

選好定期定額扣款標的後，很多人會因為市場下跌或恐慌隨便停止扣款，而這正是不該犯下的最後一個錯誤。從 1990 年以來，每個月定期定額扣款美國股市 3,000 元至今，總共累積扣款 119.4 萬元，累積資產會成長至 754 萬元。但如果恐慌指數升至 27 以上就停止扣款，等到回到 27 以下才恢復扣款，總共累計扣款 103.5 萬元，累積資產只會成長至 664 萬元。兩者扣款金額只差了 15.9 萬元，但累計資產卻差了 90 萬元，一直不停扣才是更好的方式。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

別被市場影響，堅持定期定額美股基金

我們認為 ChatGPT 等人工智能將開啟新的工業革命，而美國就等同於過去英國扮演的領導者角色，美國經濟、企業獲利與股市都可望受益，建議盡早開始定期定額扣款美國股票型基金，且不要因為市場動盪而隨意停止扣款。

鉅亨精選基金

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

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