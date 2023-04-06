盤中速報 - 台康生技(6589)股價大漲至125.0元，漲幅達7.3%

台康生技(6589-TW)06日10:02股價上漲8.5元，報125.0元，漲幅7.3%，成交5,046張。
台康生技(6589-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物相似藥及新藥研發。生技藥品委託開發暨生產服務(CDMO)。
近5日股價下跌2.92%，櫃買指數上漲1.12%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+110 張
- 外資買賣超：-70 張
- 投信買賣超：+121 張
- 自營商買賣超：+59 張
- 融資增減：+161 張
- 融券增減：+25 張
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