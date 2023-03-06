盤中速報 - 台康生技(6589)急跌-2.09%報117.0元，成交320張

台康生技(6589-TW)近5分K跌速2.09%，06日09:09報117.0元，成交320張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台康生技(6589-TW)近5日股價上漲0%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲1.04%。櫃買指數上漲1.04%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-486 張
- 外資買賣超：-586 張
- 投信買賣超：+30 張
- 自營商買賣超：+70 張
- 融資增減：+202 張
- 融券增減：-12 張
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原投組報酬率
+15.22%
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投組標的成分
40%
3141
20%
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20%
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