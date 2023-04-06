盤中速報 - 台康生技(6589)急拉2.06%報124.0元，成交4,217張

台康生技(6589-TW)近5分K漲速2.06%，06日09:56報124.0元，成交4,217張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台康生技(6589-TW)近5日股價下跌2.92%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.55%。櫃買指數上漲1.12%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+110 張
  • 外資買賣超：-70 張
  • 投信買賣超：+121 張
  • 自營商買賣超：+59 張
  • 融資增減：+161 張
  • 融券增減：+25 張

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