盤中速報 - 友訊(2332)急拉2.19%報18.65元，成交733張

友訊(2332-TW)近5分K漲速2.19%，06日09:23報18.65元，成交733張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
友訊(2332-TW)近5日股價下跌0.55%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲0.53%。台灣加權指數上漲0.62%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,923 張
- 外資買賣超：+5,255 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+668 張
- 融資增減：-1,592 張
- 融券增減：+2 張
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AI優化後報酬率
+36.69%
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原投組報酬率
+29.99%
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投組標的成分
40%
6235
20%
6643
20%
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