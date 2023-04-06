盤中速報 - 友訊(2332)急拉2.19%報18.65元，成交733張

友訊(2332-TW)近5分K漲速2.19%，06日09:23報18.65元，成交733張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

友訊(2332-TW)近5日股價下跌0.55%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲0.53%。台灣加權指數上漲0.62%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+5,923 張
  • 外資買賣超：+5,255 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+668 張
  • 融資增減：-1,592 張
  • 融券增減：+2 張

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