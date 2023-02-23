友訊Q1繳出好表現 全年營運續成長

友訊 (2332-TW) 今 (23) 日召開法說會，執行長張家瑞表示，公司持續布局交換器領域，帶動第四季獲利提升，預期第一季表現可望優於過去同期，樂見今年全年營運將持續成長。

友訊表示，隨著庫存持續去化，加上交換器出貨增加，同時光纖電纜也有不錯成長，帶動近期營收提升，第一季可望繳出不錯成績單，預期本季將是今年營運谷底，今年可望維持傳統網通廠逐季走高趨勢。

儘管目前業界普遍認為消費市場疲軟、庫存整理將到今年第二季，但友訊指出，考量通膨、俄烏戰爭等不確定性因素，預計到年底前都要非常謹慎看待庫存問題。

友訊主攻四大業務，包含網路交換器與資安、無線網路產品、寬頻網路產品、數位家庭產品等，去年交換器比重達 41%，無線網路與物聯網約 17.6%、移動通訊與寬頻約 14%，以及其他 (光纖電纜)。

至於今年各項業務表現，友訊認為，交換器與資安將持續成長，預計營收比重可望達到 45%，而光纖電纜與交換器相關性高，因此也將同步成長，至於偏向消費端的無線網路與物聯網上半年將處於去化庫存階段。

移動通訊與寬頻則有新斬獲，友訊表示，去年布局的電信訂單可望到手，2 月順利拿到東歐 Tirer 1 電信商訂單，將取得長約，開始出貨網通設備。

友訊表示，過去兩年轉型已逐步收到效果，會持續在穩健中求轉型，今年將優化供應鏈，並將加強 Tier2、3 電信商合作，也將擴大 5G 佈局，除過往 CPE、閘道器端產品，友訊將切入基地台市場，搶進 O-RAN 商機，並將針對企業專網 (SA) 領域拓展 O-RAN 業務。