盤中速報 - 友訊(2332)股價大漲至18.6元，漲幅達7.2%

友訊(2332-TW)24日10:10股價上漲1.25元，報18.6元，漲幅7.2%，成交8,549張。
友訊(2332-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為主要銷售自有品牌之網路集線器、交換器等。網路介面卡、數位家庭產品。
近5日股價上漲8.1%，台灣加權指數上漲4.22%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,269 張
- 外資買賣超：+2,574 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-305 張
- 融資增減：-83 張
- 融券增減：-40 張
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