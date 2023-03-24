盤中速報 - 友訊(2332)股價大漲至18.6元，漲幅達7.2%

友訊(2332-TW)24日10:10股價上漲1.25元，報18.6元，漲幅7.2%，成交8,549張。

友訊(2332-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為主要銷售自有品牌之網路集線器、交換器等。網路介面卡、數位家庭產品。

近5日股價上漲8.1%，台灣加權指數上漲4.22%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,269 張
  • 外資買賣超：+2,574 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-305 張
  • 融資增減：-83 張
  • 融券增減：-40 張

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