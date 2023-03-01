〈MWC通訊大會〉明泰秀5G肌肉 友訊展出物聯網智慧藍圖

2023 年 MWC 世界通訊大會大舉行，網通大廠接連展示 5G 技術，明泰 (3380-TW) 展示 5G 新世代寬頻設備端到端解決方案，友訊 (2332-TW) 也以 AIoT 結合四大主軸展出物聯網智慧藍圖。

明泰近年積極投入 5G 專網領域研發，並導入市場進行商轉驗證與服務，「新世代寬頻設備端到端解決方案」提供軟、硬體設備一站式方案，從 5G 基站 RU、DU 到 CU 設備，能因應場域、業主需求客製化調整。

明泰表示，近年已獲多家國際客戶認可，成功進入歐、美、日市場，並布建在多個應用場域。

另外，友訊今年也以 5G O-RAN 與 M2M、智慧家庭、商用網路與寬頻解決方案為主軸，推出各式創新產品與服務，為家庭、商業、產業用戶型塑未來物聯網智慧藍圖。

友訊也發表最新連網技術 AQUILA PRO AI 系列，該系列 Wi-Fi 6/6E 智慧居家路由器與延伸器搭載最新 Matter 規格，並內建智慧 AI 演算，打造流暢、可靠的智慧家庭連網體驗。

AQUILA PRO AI 系列 Wi-Fi 6/6E 智慧居家路由器兼顧美學與功能，其中先進網狀 Wi-Fi 系統，提供更寬廣的覆蓋範圍，以及高達 7800 Mbps 的三頻網速。

友訊也提到，隱藏式天線設計搭配一個 2.5 Gbps WAN 埠以及四個 1Gbps LAN 埠，預計將成為與遊戲機、4K/8K 網路電視、個人電腦以及其他網路設備無縫連接的最佳選擇。