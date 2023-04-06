盤中速報 - 長科*(6548)急跌-2.15%報45.5元，成交9,602張

長科*(6548-TW)近5分K跌速2.15%，06日09:13報45.5元，成交9,602張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
長科*(6548-TW)近5日股價上漲13.54%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.05%。櫃買指數上漲1.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,019 張
- 外資買賣超：+1,551 張
- 投信買賣超：+318 張
- 自營商買賣超：+150 張
- 融資增減：+994 張
- 融券增減：+80 張
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+34.81%
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原投組報酬率
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投組標的成分
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6235
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