盤中速報 - 長科*(6548)急跌-2.15%報45.5元，成交9,602張

長科*(6548-TW)近5分K跌速2.15%，06日09:13報45.5元，成交9,602張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

長科*(6548-TW)近5日股價上漲13.54%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.05%。櫃買指數上漲1.12%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,019 張
  • 外資買賣超：+1,551 張
  • 投信買賣超：+318 張
  • 自營商買賣超：+150 張
  • 融資增減：+994 張
  • 融券增減：+80 張

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