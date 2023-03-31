盤中速報 - 長科*(6548)股價拉至漲停，漲停價44.85元，成交10,180張

長科*(6548-TW)31日10:28上漲4.05元，股價漲停報44.85元，委買3,945張，成交10,180張。
主要業務為導線架製造。所屬產業為半導體業，相關半導體類指數近5日下跌1.76%。
長科*(6548-TW)近5日股價上漲4.08%，櫃買指數下跌0.18%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-358 張
- 外資買賣超：-507 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：+151 張
- 融資增減：+1,037 張
- 融券增減：+12 張
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+26.42%
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40%
2731
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