盤中速報 - 長科*(6548)急拉2.27%報42.95元，成交3,617張

長科*(6548-TW)近5分K漲速2.27%，31日09:35報42.95元，成交3,617張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
長科*(6548-TW)近5日股價上漲4.08%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌1.76%。櫃買指數下跌0.18%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-358 張
- 外資買賣超：-507 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：+151 張
- 融資增減：+1,037 張
- 融券增減：+12 張
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投組標的成分
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