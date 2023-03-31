【量大強漲股整理】這個原因告訴你，台股節後將變盤向上?聯準會今年底如果降息，將是股市大利多!

美股四大指數持續上漲，道瓊工業上漲 141.43 點，那斯達克指數上漲 87.24 點，費城半導體上漲 51.15 點，那斯達克跟費城半導體創近期新高，台股今天是季底結算最後一天，台股早盤衝高之後，加權指數一度來到 15951 點，距離萬六只不到 50 點距離，可惜 5 天連假前仍有不少人想落袋為安，加上大盤近關情怯，終場只小漲 18.63 點，收在 15868.06 點，技術面日 K 帶上影線，雖然季底作帳行情不如想像中強勁，但台股在三月仍有收穫，月 K 連三紅而且月 KD 持續黃金交叉開口擴大，中長線格局持續偏多，

看一下三大法人外資再加碼買超 119.24 億元連 3 買；投信買超 8.51 億元；自營商買超 34.71 億元。三大法人合計買超 162.4 億元。這是三大法人近期少數幾天同步買超台股，代表籌碼在假期前流向法人。連假前外資在期現貨連續買超台股，不管是技術面或是籌碼面，台股都由多方掌握優勢，連假後的台股有較高機率變盤向上。

三月份在經歷過矽谷銀行倒閉事件後，全球股市震盪走跌，但是塞翁失馬、焉知非福? 聯準會也因為這樣，三月只升息一碼，市場預估今年底更有可能開始降息，這可以從近期科技股走勢看出端倪，那斯達克跟費城半導體指數領先道瓊指數創下近期新高，且已經超過美國銀行為危機之前的位階，代表市場對於利率再升的預期已經降低，現在大多數預測機構已經在討論聯準會今年降息的機率，這對股市來說是大大的利多，台股今年的展望仍然是逐季向上，多頭不變!

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