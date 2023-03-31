〈焦點股〉車用需求看旺 導線架三雄帶量上漲

導線架大廠長科 *(6548-TW) 今 (31) 日吸引資金進駐，股價強勢攻上漲停，達 44.85 元，為去年股票分拆以來的高點，長科 * Mini LED 導線架已切入車用顯示器，董事長黃嘉能看好接單動能逐季往上；另 2 家導線架廠順德 (2351-TW) 及界霖 (5285-TW) 同獲買盤青睞，股價漲逾 2%。

長科 * 今天盤中直奔漲停 44.85 元，午盤成交量已爆出 1.3 萬張，仍有逾 8400 張委買高掛；順德股價翻紅，上漲逾 2%，最高來到 133 元，站上 5 日線；界霖同步放量漲近 3%，最高來到 89.5 元，收復 5 日線。

長科 * 已成功開發出 Mini LED 金屬導線架，獲得歐美車廠導入車載顯示器，與 IC 導線架成為公司兩大成長動能。黃嘉能表示，現在客戶有很多急單，雖還沒看到長單，但隨著各類消費性產品庫存陸續去化完畢，覺得不用這麼悲觀，接單動能將逐季往上，毛利率同步回升。

全球掀起汽車電子化、電動車、油電混合車趨勢，汽車導入 IC 及功率元件數量上升，主要應用包括車載娛樂系統、輔助系統、安全系統、ADAS 等，雖然第一季為產業傳統淡季，但導線架需求看增，待客戶去化庫存告一段落，業績可望逐季成長。