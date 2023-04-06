盤中速報 - 雙鴻(3324)急跌-2.7%報217.0元，成交963張

雙鴻(3324-TW)近5分K跌速2.7%，06日09:11報217.0元，成交963張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雙鴻(3324-TW)近5日股價上漲2.08%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲1.35%。櫃買指數上漲1.12%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+719 張
  • 外資買賣超：-1,144 張
  • 投信買賣超：+1,172 張
  • 自營商買賣超：+691 張
  • 融資增減：+612 張
  • 融券增減：+218 張

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