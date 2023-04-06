盤中速報 - 雙鴻(3324)急跌-2.7%報217.0元，成交963張

雙鴻(3324-TW)近5分K跌速2.7%，06日09:11報217.0元，成交963張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雙鴻(3324-TW)近5日股價上漲2.08%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲1.35%。櫃買指數上漲1.12%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+719 張
- 外資買賣超：-1,144 張
- 投信買賣超：+1,172 張
- 自營商買賣超：+691 張
- 融資增減：+612 張
- 融券增減：+218 張
最新相關新聞
雙鴻(3324-TW)近5分K跌速2.7%，06日09:11報217.0元，成交963張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雙鴻(3324-TW)近5日股價上漲2.08%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲1.35%。櫃買指數上漲1.12%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+21.61%
$12,161
原投組報酬率
+13.52%
$11,352
投組標的成分
40%
6235
20%
6643
20%
3479
10%
4967
10%