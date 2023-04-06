盤中速報 - 亞聚(1308)急拉2.21%報30.05元，成交1,645張

亞聚(1308-TW)近5分K漲速2.21%，06日09:13報30.05元，成交1,645張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
亞聚(1308-TW)近5日股價下跌0.52%，所屬產業為塑膠工業，相關塑膠類指數下跌0.62%。台灣加權指數上漲0.62%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,856 張
- 外資買賣超：+1,947 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：-89 張
- 融資增減：-184 張
- 融券增減：-2 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+33.71%
$13,371
原投組報酬率
+27.27%
$12,727
投組標的成分
40%
6235
20%
6643
20%
3479
10%
4967
10%