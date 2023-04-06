美股重點新聞摘要2023年04月06日

今日操盤前瞻

中國 3 月財新製造業 PMI

印度央行利率決議

美國上周失業金數據

麥卡錫加州會晤蔡英文 強調台美情誼比以往更牢固

美國眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 於美西周三 (5 日，台灣 6 日凌晨)，在加州雷根總統圖書館 (Ronald Reagan Presidential Library)，與蔡英文總統舉行閉門會談，雙方會後發表公開談話，麥卡錫表示，台美情誼比以往更牢固，台美關係對區域經濟自由、和平與穩定極為重要。閱讀全文...

中國傳打「稀土禁令牌」 對抗美日荷晶片限令

美、日、荷聯手限制向中國出口相關晶片製造設備後，日媒週三 (5 日) 報導，中國正在考慮「禁止某些稀土磁鐵技術的出口」來進行反制。閱讀全文...

AI 晶片效率測試 高通、輝達各占優勢

根據路透報導，在周三（5 日）發布的一組新測試數據中，高通的人工智慧（AI）晶片在三項效能指標中的兩項擊敗輝達，而一家台灣的新創公司在一項指標中勝出。閱讀全文...

需求放緩 美國 3 月 ISM 非製造業指數降至 51.2 低於預期

美國 ISM 周三（5 日）公布數據顯示，3 月非製造業指數從 2 月的 55.1 降至 51.2，遠低市場預期的 54.5，為 3 個月新低，其中新訂單擴張速度大幅疲軟、新出口訂單創紀錄暴跌，不過原物料價格指數大幅回落，為 3 年來新低，顯示通膨持續降溫，提振聯準會（Fed）對抗通膨的舉措。閱讀全文...