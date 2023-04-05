Honeywell歷來功率最大發電機獲得新創公司首筆合約

Honeywell International (HON-US) 周三 (5 日) 宣布其史上最強大發電機的首椿交易，將為一家歐洲加拿大新創公司的混合動力電動貨運飛行器提供動力。

Honeywell 表示，它與 Flying Whales Airships Quebec Inc 達成協議，將其 1 兆瓦發電機用於 200 米長的垂直起降 (VTOL) 飛艇，進軍重載運輸市場。Honeywell 在聲明中沒有透露這筆交易的價值。

多家新創公司正在研發電動或混合動力飛機，以實現航空業的長期氣候目標。

Honeywell 航太公司負責城市空中交通和無人機系統的副總裁兼總經理希力戴 (Dave Shilliday) 告訴《路透》，該發電機可用於其他混合動力飛機應用。

1 兆瓦的功率足以為 Honeywell 在亞利桑納州鳳凰城的 110 英畝的發動機測試園區供電。

Flying Whales 將在每艘飛行器上使用 4 台發電機。

法國母公司 Flying Whales SAS 及其位于魁北克的子公司在三輪融資中籌集了 1.62 億歐元，約合 1 億 7757 萬美元。其 French Tech Souveraineté 重要股東包括法國政府；其融資部門 Investissement Québec 股東則有魁北克政府。

Flying Whales 表示，這款 LCA60T 飛行器預計將於 2025 年底在法國首飛，並計劃於 2027 年投入使用。Honeywell 表示，Flying Whales 計畫 10 年內生產 150 架飛機。