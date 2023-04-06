〈貴金屬盤後〉黃金期貨連二漲後暫時休息 仍守在2000美元以上

黃金期貨周三 (5 日) 微跌，歷經連兩日上漲後暫時歇息，但仍守在每盎司 2000 美元以上且距離歷史高點不遠。

6 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 2.60 美元或 0.1%，報每盎司 2035.60 美元，盤中最高曾漲至 2049.20 美元。黃金期貨周二距離 2020 年 8 月 6 日的每盎司 2069.40 美元歷史高點不到 2%。

美國勞工部本周五將公布眾所矚目的非農就業報告，在此之前公布的就業數據呈現疲軟，2 月 JOLTS 職缺陡降至近兩年低點，被視為「小非農」的 ADP 民間就業人口增幅遠低於市場預期，使經濟衰退的疑慮升高。

此外，美國供給管理協會 (ISM) 周三公布的 3 月非製造業指數明顯下降，從 55.1 降到 51.2，代表服務業為主的領域景氣正在降溫。

分析師預測，由於經濟擔憂不斷，黃金應能繼續保持在每盎司 2000 美元以上。瑞銀 (UBS) 預測，黃金將在 2024 年 3 月以前突破歷史新高，攀升到每盎司 2200 美元。

ICE 美元指數周三回升 0.4% 至 101.96，但本周共計仍下跌 0.5%，幫助支撐金價。

交易員對聯準會 (Fed)5 月升息機率目前上升到 60%，這對不孳息的黃金有利。

但寶盛集團 (Julius Baer) Next Generation Research 主管 Catsten Menke 警告，美國經濟仍可能躲開經濟衰退，而 Fed 政策不太可能快速轉向。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 說，假如本周五的非農就業數據顯示勞動力市場進一步疲軟，黃金有潛力挑戰 2020 年創下的高點。

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