〈貴金屬盤後〉黃金期貨連二漲後暫時休息 仍守在2000美元以上

〈貴金屬盤後〉黃金期貨連二漲後暫時休息 仍守在2000美元以上 (圖:REUTERS/TPG)
〈貴金屬盤後〉黃金期貨連二漲後暫時休息 仍守在2000美元以上 (圖:REUTERS/TPG)

黃金期貨周三 (5 日) 微跌，歷經連兩日上漲後暫時歇息，但仍守在每盎司 2000 美元以上且距離歷史高點不遠。

  • 6 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 2.60 美元或 0.1%，報每盎司 2035.60 美元，盤中最高曾漲至 2049.20 美元。黃金期貨周二距離 2020 年 8 月 6 日的每盎司 2069.40 美元歷史高點不到 2%。

美國勞工部本周五將公布眾所矚目的非農就業報告，在此之前公布的就業數據呈現疲軟，2 月 JOLTS 職缺陡降至近兩年低點，被視為「小非農」的 ADP 民間就業人口增幅遠低於市場預期，使經濟衰退的疑慮升高。

此外，美國供給管理協會 (ISM) 周三公布的 3 月非製造業指數明顯下降，從 55.1 降到 51.2，代表服務業為主的領域景氣正在降溫。

分析師預測，由於經濟擔憂不斷，黃金應能繼續保持在每盎司 2000 美元以上。瑞銀 (UBS) 預測，黃金將在 2024 年 3 月以前突破歷史新高，攀升到每盎司 2200 美元。

ICE 美元指數周三回升 0.4% 至 101.96，但本周共計仍下跌 0.5%，幫助支撐金價。

交易員對聯準會 (Fed)5 月升息機率目前上升到 60%，這對不孳息的黃金有利。

但寶盛集團 (Julius Baer) Next Generation Research 主管 Catsten Menke 警告，美國經濟仍可能躲開經濟衰退，而 Fed 政策不太可能快速轉向。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 說，假如本周五的非農就業數據顯示勞動力市場進一步疲軟，黃金有潛力挑戰 2020 年創下的高點。

Comex 金屬商品交易 
  • 5 月交割的白銀期貨下跌 6 美分或約 0.3%，報每盎司 25.037 美元。
  • 5 月交割的銅期貨上漲 2 美分或 0.4%，報每磅 3.9865 美元。
  • 7 月交割的白金期貨下跌 21.60 美元或 2.1%，報每盎司 1007.40 美元。
  • 6 月交割的鈀金期貨下跌 30.40 美元或 2.1%，收每盎司 1425.30 美元。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+18.64%

$11,864

原投組報酬率

+10.71%

$11,071

投組標的成分

  • 40%

    華孚

    6235

  • 20%

    M31

    6643

  • 20%

    安勤

    3479

  • 10%

    十銓

    4967

  • 10%

    DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞