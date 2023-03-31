川普起訴案可能帶給美股、經濟麻煩

《巴隆》分析師 Ben Levisohn 週四 (30 日) 撰文指出，目前美國民主黨和共和黨就債務上限達成妥協絕非易事，而川普起訴案正讓美國迅速進入一個新的、爆炸性的、甚至更加激烈的對立時代，這恐將對美股和經濟帶來麻煩。

債務上限問題未解 川普起訴案攪局

美國前總統川普週四 (30 日) 遭紐約曼哈頓大陪審團起訴，涉嫌在 2016 年大選前，向藝名「風暴丹妮絲」(Stormy Daniels) 的情色片女星付下封口費，川普就被起訴一事進行回應，稱這是美國史上最大的政治迫害和選舉干預。

川普在最新聲明中稱，起訴行動不可想像，並暗示起訴是為了破壞他的總統競選，他指責民主黨起訴一個完全無辜的人、公然干涉美國總統選舉。

川普週四 (30 日) 遭紐約曼哈頓大陪審團起訴 (圖：REUTERS/TPG)

《巴隆》分析師 Ben Levisohn 指出，對股市來說，川普遭起訴似乎不是大問題，然而，它出現在一個令人擔憂的時刻，即債務上限問題仍未解決。

美國在 1 月中旬達到 31.4 兆美元的債務上限，美國財政部將開始採取某些「非常措施」來防止美國違約，但這類措施只會在有限時間內幫忙，預測能讓美國政府撐到今年 6 月初。

根據經濟學家預測，如果不提高債務上限，財政部將在 8 月左右耗盡現金。預測越接近 8 月，市場波動性就會越大，回顧歷史，標普 500 指數在 2011 年債務上限僵局期間下跌約 17%。

美國民主黨和共和黨有關政府資金應該如何使用，以及政治立場都大相逕庭，對許多人來說，川普遭起訴顯示兩黨將更難找到中間立場，讓目前迫切需要妥協的國會很難找到妥協的空間。

美國眾議院議長麥卡錫 (Kevin Owen McCarthy) 近日致函總統拜登，要求就提高美國債務上限問題展開談判，並概述眾議院共和黨人希望附加開支削減和監管改革。川普遭起訴後，麥卡錫週四表示，起訴前總統川普的決定，對美國造成了「無可彌補的傷害」。

如果國會不提高聯邦政府的債務上限、美國出現債務違約，財政部長葉倫稱這將會帶來毀滅性的經濟和金融災難。

而 Levisohn 研判，即使最終債務上限真的提高，川普起訴案可能還會讓美國迎接有史以來最動盪的總統選舉。川普正尋求共和黨提名角逐 2024 年總統大位，川普起訴案讓 2024 年共和黨選情再添變數，更不用說選舉年對股市來說通常是艱難的。

起訴消息傳出後，美股道瓊指數週四盤後微升 57 點，鑑於未來前景不明朗，市場能否保持平靜仍有待觀察。