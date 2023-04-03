【袁志峰專欄】經濟數據良好，港股升勢持續

今日推介 - 石藥集團 (1093, $7.72), 目標價 $8.50, 止損價 $7.40

1) 股市前景

周五港股繼續上揚，成交增加，申洲國際 (2313) 漲逾 6%，為表現最佳藍籌，南向資金淨買入額大幅減少。全星期計，日均成交額環比增 9% 至 1308 億元，港股通南向交易淨買入約 130 億元；恒指及恒生科指升 2.4% 及 1.9%，阿里 (9988)、中石油 (857) 及比亞迪 (1211) 分別漲逾 17%、9% 及 8%，領漲藍籌；上証指數及深証成指升 0.5% 及 0.8%；標指及納指升 3.5% 及 3.4%；紐約期油升 9.3%；美元指數跌 0.6%，人民幣兌美元持平；美國 10 年期債息由 3.37 厘升至 3.47 厘。

香港零售貨值及澳門博彩收入優於預期顯示消費復甦，中國 3 月 PMI 數據反映經濟持續擴張，美國 PCE 物價指數升幅放緩可減輕美聯儲加息壓力。恒指連升 4 日，累漲 4.3%，技術走勢良好，短線仍有上升空間，阻力位於 20800 點，可趁低買入。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 275 點，早段最多升 413 點至 20722 點，隨後回吐，午後漲幅曾收窄至 48 點，收報 20400 點，升 90 點或 0.4%。成交額按日增 5% 至 1406 億元，3 月份日均成交額 1264 億元。全星期計，恒指升 2.4%，恒生科指升 1.9%。全月計，恒指升 3.1%，恒生科指升 9.6%。

港股通南向資金淨買入約 7 億元，騰訊 (700) 及中國移動 (941) 錄得 10.5 及 5.9 億元淨買入，美團 (3690) 及盈富基金 (2800) 錄得 5.4 及 3.7 億元淨賣出。3 月淨買入 671 億元，2 月淨買入 82 億元。

恒指升 0.4%，藍籌股 39 升 36 跌 1 持平。申洲國際 (2313) 及京東 (9618) 漲逾 6% 及 5%，為表現最佳藍籌。中國人壽 (2628) 升逾 3%。中升控股 (881)、比亞迪 (1211)、萬洲國際 (288)、石藥集團 (1093)、金沙中國 (1928) 及中國移動 (941) 漲逾 2%。碧桂園服務 (6098) 及海爾智家 (6690) 跌逾 7%，為跌幅最大藍籌。碧桂園 (2007) 及中銀香港 (2388) 跌逾 3%。華潤置地 (1109)、工商銀行 (1398)、百威亞太 (1876)、華潤啤酒 (291)、東方海外 (316) 及安踏體育 (2020) 跌逾 2%。

恒生科指升 0.8%，收報 4303 點，成份股 17 升 12 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988) 及京東 (9618) 升逾 3% 及 5%， 美團 (3690)、網易 (9999) 及快手 (1024) 升逾 1%，百度 (9888) 及小米 (1810) 跌少於 1%。比亞迪電子 (285) 及微博 (9898) 漲逾 7%，為表現最佳成份股。蔚來 (9866) 及攜程 (9961) 升逾 3%。中芯國際 (981) 漲近 2%。海爾智家 (6690)、平安好醫生 (1833) 及閱文集團 (772) 跌逾 5%、4% 及 3%，為表現最差成份股。阿里健康 (241) 跌逾 2%。

板塊方面，濠賭、電訊及基建股跑贏大市，漲幅居前。金沙中國 (1928)、永利澳門 (1128) 及澳博 (880) 漲逾 2%。中國 3 大電訊股升 2%-3%。中國中車 (1766) 及中國鐵建 (1186) 漲逾 5% 及 2%。

線上醫療、内房、物管、生物科技、航運及本地銀行股逆市下跌，跌幅居前。金斯瑞生物 (1548) 及藥明康德 (2359) 跌逾 6% 及 3%。中遠海控 (1919) 跌逾 5%，東方海外 (316) 及太平洋航運 (2343) 跌逾 2%。中銀香港 (2388) 跌逾 3%。

周五上証指數小幅高開，全日窄幅震盪，最多曾升 0.5%，收報 3272.86 點，升 0.4%。深証成指升 0.6%，科創 50 指數升 1.5%。滬深兩市總成交約 9500 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 100 億元。滬深股通北向交易淨買入約 17 億元，3 月淨買入 354 億元，2 月淨買入 93 億元。全星期計，上証指數升 0.5%，深証成指升 0.8%。全月計，上証指數跌 0.2%，深証成指跌 0.5%。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局發布數據顯示，中國 3 月官方製造業 PMI 為 51.9，受上月高基數等因素影響，較上月回落 0.7 個百分點；非製造業和綜合 PMI 分別為 58.2 和 57，高於上月 1.9 和 0.6 個百分點。 三大指數連續三個月位於擴張區間。(Wind)

香港政府統計處公布，2 月零售額臨時估計為 331 億元，按年飆 31.3%，遠勝市場預期升 15%。首兩個月合計，零售額增 17.3%。(信報)

澳門博彩監察協調局公布，3 月博彩收入 127.38 億澳門元，按年增 2.47 倍，按月升 23.4%。今年首 3 個月，博彩收入 346.42 億元，按年增長 94.9%。(信報)

美國 2 月個人消費支出 (PCE) 物價指數按月上升 0.3%，符合預期；按年上升 5%，預期為漲 5.1%。期內，核心 PCE 物價指數按月上升 0.3%，預期為漲 0.4%；按年上升 4.6%，預期為漲 4.7%。(信報)

4) 個股訊息

百度集團 (9888) 及騰訊 (700) 公布，已提交增設人民幣櫃台的申請，擬支持港交所「港幣──人民幣雙櫃台模式」。騰訊指出，雙櫃台模式將增強人民幣計價股份的流通量及定價效益，該舉措亦將擴大公司股東及潛在投資者的交易渠道。(信報)

招商局港口 (144) 公布，截至去年 12 月底止全年盈利 77.81 億元，按年下跌 4.5%，每股盈利 201.52 仙，派末期息 60 仙。期內，收入 125.45 億元，按年升 5.9%。(信報)

北京控股 (392) 公布，截至去年底止全年股東應佔溢利 75.73 億元，按年下跌 23.7%，每股盈利 6 元，派末期息 1.1 元。期內，營業收入 922.97 億元，按年升 14.6%。(信報)

比亞迪 (1211) 公告，2023 年 3 月公司新能源汽車銷量 20.7 萬輛；今年首三個月新能源汽車累計銷量 55.2 萬輛，按年增長 92.8%。(信報)

理想汽車 (2015) 公布，2023 年第一季累計交付 5.26 萬輛，按年增長 65.8%，其中 3 月共交付新車 2.08 萬輛，按年增長 88.7%，再次實現單月交付超過兩萬輛目標。(信報)

京東集團 (9618) 昨公布，擬分拆京東產發及京東工業兩間公司於港交所主板上市。《華爾街日報》引述消息報道，京東產發和京東工業擬各集資 10 億美元。京東已就擬議分拆向港交所提交有關建議，並獲確認兩公司可進行擬議分拆。(信報)



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