〈美股盤後〉通膨降溫 特斯拉飛逾6% 那指迎2020年來最佳季

關鍵通膨數據回落，聯準會可能即將結束本輪升息循環，美股在第一季最後一個交易日走高，科技股高歌猛進，四大指數週五 (31 日) 集體收紅。

標準普爾 500 指數週五上漲 1.4%。道瓊斯工業平均指數上漲 414 點，漲幅 1.3%。納斯達克綜合指數上漲 1.7%。

月度來看，標普和那指分別升 3.51% 和 6.69%，創下 2020 年以來最佳季度表現。同時道瓊月線收紅 1.89%。第一季標普和那指分別上漲 7.03% 和 16.77%，以科技股為主的那指來說，這是自 2020 年以來表現最好的一季。道瓊季漲幅達 0.38%。

數據方面，聯準會偏好的通膨指標 — 2 月核心個人消費支出物價指數 (PCE) 年增 4.6％ 低於預期，同時消費者支出穩定，聯準會升息週期接近終點的希望湧現。

政經方面，美國財政部公布《通膨削減法案》中的電動車補貼新規細則，法案將為在北美地區進行最終組裝的電動汽車提供高達 7500 美元的聯邦稅收抵免，但必須滿足「關鍵礦產要求」和「電池組件」的兩大規定。

美股週五 (31 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊集體走高，非必需消費品、房地產和通訊服務領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊頭並進。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.26%；Meta (META-US) 上漲 1.97%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.56%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.81%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.50%。

道瓊成分股近乎全揚。家得寶 (HD-US) 上漲 3.42%；Nike (NKE-US) 上漲 2.11%；3M (MMM-US) 上漲 2.27%；美國運通 (AXP-US) 上漲 1.56%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 跌 0.14%。

費半成分股互有消長。美光 (MU-US) 下跌 4.36%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.17%；AMD (AMD-US) 上漲 1.62%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.96%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.00%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.09%。

台股 ADR 多收紅 。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.59%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.38%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.81%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.28%。

企業新聞

美光 (MU-US) 重挫 4.36% 至每股 60.34 美元。 美中對抗白熱化下，北京為抗衡美國與其盟國對它的圍堵，將狙擊目標瞄準美光，中國網信辦表示，對美國半導體公司美光科技在華銷售的產品實施網路安全審查。

川普概念股 Digital World Acquisition(DWAC-US) 大漲 7.58% 至每股 14.05 美元。美國前總統川普因涉嫌支付艷星「狂暴」丹妮爾絲 (Stormy Daniels) 封口費，遭到紐約曼哈頓大陪審團起訴，成為美國史上首位被控刑事罪的前總統，不過就算川普就算被起訴、甚至定罪，都不會妨礙他參選總統。

英國航太公司維珍軌道 (VORB-US) 狂瀉 41.19% 至每股 0.20 美元。英國億萬富豪布蘭森 (Richard Branson) 旗下維珍軌道公司 Virgin Orbit 因籌資失利宣布將停止營運。根據 Virgin Orbit 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，該公司位於加州長灘的總部將裁員 675 人，約占其員工總數的 85%。

Netflix (NFLX-US) 收紅 2.08% 至每股 345.48 美元。外媒報導，Netflix 正重組電影部門並將減少電影發行量。

特斯拉 (TSLA-US) 噴高 6.24% 至每股 207.46 美元。市場預測特斯拉可能於本周末公布第一季交車成績單，獨立投資研究公司 CFRA 看多特斯拉，將其股價評級從「買入」上調至「強力買入」，並將該股的目標價從原本的每股 250 美元上調至每股 275.00 美元。

傳馬斯克最快將於 4 月前往中國，尋求與中國國務院總理李強會面，雙方正在規劃這次行程的確定時間點。若馬斯克中國行成真，將會是他自新冠疫情爆發後首次訪問中國。

經濟數據

美國 2 月 PCE 物價指數年增率報 5.0%，預期 5.1%，前值 5.3%

美國 2 月 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預期 0.5%，前值 0.6%

美國 2 月核心 PCE 物價指數年增率報 4.6%，預期 4.7%，前值 4.7%

美國 2 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預期 0.4%，前值 0.5%

美國 2 月個人收入月增率報 0.3%，預期 0.2%，前值 0.6%

美國 2 月個人支出月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 2.0%

美國 3 月密大消費者信心指數終值報 62，預期 63.2，前值 63.4

華爾街分析

BMO Capital Markets 分析師 Ian Lyngen 指出：「總體而言，這一輪數據符合通膨觸頂的說法，但也符合聯準會的堅持，即在重建價格穩定方面仍有工作要做。」

Evercore ISI 分析師 Krishna Guha 稱：「聯準會官員近期的言論表明，他們對金融政策干預在遏制銀行業壓力方面正在取得進展的信心增強，但聯準會進一步收緊政策以應對通膨風險的可能性仍然存在。」

LPL Financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 表示：「最近的美股反彈有助於證實市場的看法，即導致市場陷入信心危機的問題很可能得到很好的控制。半導體板塊已被視為全球增長的重要風向標，最近該板塊表現強勁。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主