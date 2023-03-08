2023經典賽開打！王建民擔任教練，棒球熱潮席捲而來；7檔運動用品概念股一次看

2023 年棒球經典賽將在台灣開打，大聯盟歷史救援王、史上首位全票入選 MLB 名人堂的超級巨星李維拉受邀來台，並且將在今天對上巴拿馬之戰時擔任開球嘉賓，同時他也盛讚王建民是洋基當年最好投手，只可惜因跑壘受傷。

在體育賽事中，機能性服飾和適合運動鞋，往往也會影響球員表現，台灣的紡織業在全球供應鏈也扮演重要角色，隨著 WBC 經典賽如火如荼地舉行，一起來看看運動用品概念股吧！

一、WBC 經典賽台灣預賽賽程一覽

睽違 6 年棒球經典賽重啟戰事，本屆中華隊集結各隊好手，教練團的組成也是過去在國際賽留下輝煌戰果的成員，其中前洋基隊投手王建民擔任中華隊牛棚教練，棒壇菁英齊聚一堂為國榮譽而戰，本次台灣在 WBC 預賽賽程如下

值得注意的是，大聯盟救援王李維拉將在台灣對上巴拿馬時擔任開球嘉賓，面對記者提問希望哪隊獲勝時，巴拿馬出生的李維拉表示故鄉在巴拿馬，當然希望自己國家獲勝，不過現在人在台灣，也要希望台灣贏！最後說，他喜歡棒球，希望最好的球隊要獲勝！

究竟是哪隊獲勝，看完今晚 7 點的比賽就可以知道囉！

二、運動用品概念股一覽

上面有提到，台灣紡織業在全球供應鏈當中扮演著重要的角色，依據經濟部統計處資料，2021 年全球市場從特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 疫情逐漸復甦，台灣紡織產業 2021 年產值年增 20% 至新台幣 3,599 億元，這顯示終端服飾消費需求回暖。

主要有 (9904-TW) 寶成、(9802-TW)鈺齊 - KY、(6768-TW)志強 - KY、(9938-TW)百和、(1476-TW)儒鴻、(1477-TW)聚陽、(9910-TW)豐泰等廠商，股價會不會有所表現，就是可以觀察的方向。

此外，經典賽開打在即，(1432-TW) 大魯閣股東會紀念品 6 日先曝光，不僅祭出 1 股便能入手總價值 3200 元的小資基本款，持有 1 張以上更加碼 600 元優待券，與此同時『大魯閣棒壘球打擊場』也於經典賽 3/8-3/21 號期間推出「天天免費打」活動，消息一出也激勵本日股價再度漲停，可見經典賽的魅力。

延伸閱讀：2023 股東會紀念品清單 (持續更新)

最後，晚間七點打開電視一起替中華隊加油吧！

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