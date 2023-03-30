鉅亨速報 - Factset 最新調查：上緯投控(3708-TW)EPS預估上修至16.42元，預估目標價為120.65元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對上緯投控(3708-TW)做出2023年EPS預估：中位數由16.21元上修至16.42元，其中最高估值20.64元，最低估值13.91元，預估目標價為120.65元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|20.64
|5.16
|最低值
|13.91
|4.07
|平均值
|16.56
|4.61
|中位數
|16.42
|4.61
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|11,403,760
|12,543,220
|最低值
|10,112,220
|11,197,750
|平均值
|10,674,140
|11,870,490
|中位數
|10,541,000
|11,870,490
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|9.48
|2.01
|6.82
|8.97
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|9,771,454
|10,710,300
|9,867,900
|6,153,144
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3708/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。