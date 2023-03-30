鉅亨速報 - Factset 最新調查：上緯投控(3708-TW)EPS預估上修至16.42元，預估目標價為120.65元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對上緯投控(3708-TW)做出2023年EPS預估：中位數由16.21元上修至16.42元，其中最高估值20.64元，最低估值13.91元，預估目標價為120.65元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 20.64 5.16
最低值 13.91 4.07
平均值 16.56 4.61
中位數 16.42 4.61

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 11,403,760 12,543,220
最低值 10,112,220 11,197,750
平均值 10,674,140 11,870,490
中位數 10,541,000 11,870,490

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 9.48 2.01 6.82 8.97
營業收入
(單位：新台幣千元)		 9,771,454 10,710,300 9,867,900 6,153,144

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3708/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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