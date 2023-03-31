〈台股盤後〉你丟我撿換手震盪 周線翻黑、月線連3紅

美股四大指數反彈，市場情緒偏多，台股今 (31) 日陷入你丟我撿的換手狀態，狹幅震盪，終場收在 15868.06 點，上漲 18.63 點，成交值略放大至 1998.79 億元，未能站上萬六關卡，周線翻黑跌 46.64 點，月線則大漲 364.27 點，呈現連 3 紅。

即便今日是第一季最後結帳日，仍有不少中小型股活跳跳，你丟我撿熱度不減。

從細族群來看，由於全球記憶體晶片龍頭南韓三星傳有意考慮減產，激勵盤面上記憶體相關業者的表現，晶豪科、愛普 *、南亞科和華邦電均大漲超過 4%。

而設計 IP 族群即便多是高價股，買盤仍相當強勢，M31、世芯 - KY 均大漲超過半根停板，創意漲逾 3%。

電源供應器相關業者同樣表現不俗，偉訓漲停，聯德、立德、僑威和群電漲半根停板上下，保銳和海韻電漲幅 3% 左右。

另外還有不少各自表現的中小股，育富、華孚、保勝光學、安瑞 - KY 漲停，韋僑續漲逾 8%，中電、銘旺科、牧東、合正均漲 7% 之上，華電網、柏騰也有半根停板的漲幅。

元大投顧表示，今年外資買盤歸隊，第一季買超逾 2000 億元，主要是因產業可望於上半年去完庫存，下半年需求轉佳，其中，電動車滲透率提升、新伺服器平台、生成式 AI 帶動新的應用需求產生，個股輪流表現，支撐指數維持高檔強勢。

若從技術面來看，20 月均線下彎壓抑上檔空間，不過，指數至今已整理 3 個月左右，後續隨著月 KD 開口擴大、周 KD 再度鈍化黃金交叉向上，行情有望逐步增溫。