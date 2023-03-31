〈商品報價〉出口銷售不佳 小麥自高點回落1.8%

芝加哥三大農產品黃豆、小麥及玉米期貨周四 (30 日) 全面下跌，其中小麥因出口銷售疲軟，遭多頭獲利了結而自一個月高點回落 1.8%。

芝加哥 5 月小麥期貨 (WCON) 轉跌 1.8%，報每英斗 6.9225 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 1.54%，報 7.05 美元。

芝加哥 5 月黃豆期貨 (SCON) 下跌 0.2%，報每英斗 14.745 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 上漲 0.18%，報 26.885 美元。

美國芝加哥 5 月玉米期貨 (CCON) 下跌 0.2%，報每英 6.495 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 0.51%，報 25.16 美元。

美國農業部發布出口銷售報告，截至 3 月 23 日單周，2022/23 年度小麥淨銷售 15.17 萬噸，較上周增加 21%，但比四周均值低了 40%；玉米淨銷售達 105.82 萬噸，雖低於前周但符合市場預期；黃豆淨銷售 35.21 萬噸，與前周持平。

市場正關注周五將發布的美國播種意向及季度庫存報告。路透調查的分析師平均預計，2023 年美國玉米播種面積為 9090 萬英畝，高於一年前的 8860 萬英畝，但略低於美國農業部在 2 月展望論壇上預測的 9100 萬英畝。

大豆部分，分析師平均預計 2023 年播種面積為 8820 萬英畝，高於一年前的 8750 萬英畝，也優於 2 月時預測的 8750 萬英畝。

玉米部分，美國農業部周四稱，私人出口商報告向中國銷售 17.8 萬噸玉米，在 2022/23 年度交付，這也是美國農業部本周連續第三天公告對中國的銷售報告，總計達 51.8 萬噸。