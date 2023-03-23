〈商品報價〉技術性賣盤湧現 小麥再挫2.9%觸及21個月新低

芝加哥三大農產品期貨周三 (22 日) 漲跌互見，因市場對經濟前景感到不安，多頭平倉拋售，小麥下挫 2.9%，一度觸及 21 個月以來新低，黃豆同步走跌 1.3%；玉米受中國需求暢旺支撐小漲 0.6%。

交易員稱，投資人對經濟前景的不安與技術交易，擾亂了農產品市場，投資人爭先恐後在 Fed 宣布升息之前平倉多頭。

特別是小麥市場技術賣盤湧現，與此同時，法國與西歐小麥產區迎來及時的降雨舒緩旱象，緩解了市場供應擔憂，促使歐洲小麥期貨跌至 18 個月以來新低，為美國小麥帶來比價壓力。

芝加哥 5 月小麥期貨 (WCON) 下挫 2.9%，報每英斗 6.635 美元，盤中一度跌至 6.54 美元，為 2021 年 7 月以來新低；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 2.03%，報 6.75 美元。

芝加哥 5 月黃豆期貨 (SCON) 下跌 1.3%，報每英斗 14.485 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 1.79% 至 26.33 美元。

美國芝加哥 5 月玉米期貨 (CCON) 上漲 0.6%，報每英 6.335 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 0.24%，報 24.46 美元。

美國農業部周三稱，私人出口商報告對中國銷售 17.8 萬噸玉米，將在 2022/23 年度交付。自 3 月 14 日至今，美國農業部已六度發布單日銷售報告，累計對中國銷售 242.5 萬噸玉米，均在 2022/23 年度交付。